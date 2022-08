PRF flagra passageiro de ônibus com haxixe na Dutra

Policiais rodoviários federais estavam em trabalho de fiscalização de combate ao crime quando abordaram um ônibus por volta das 23 horas, desta quinta-feira, dia 18, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no bairro Caiçara, na Serra das Araras, em Piraí.

Durante fiscalização foi perguntado a cada passageiro se transportava algum ilícito, tendo um deles, de 19 anos, informado que trazia em sua bagagem de mão uma pequena quantidade de droga para uso recreativo.

Ao ser realizada revista na bagagem foi encontrada uma bolota de haxixe para consumo próprio. O jovem contou ter pago R$ 600,00 pela droga. Foi lavrado um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) em desfavor do jovem por porte de entorpecente que será destruído posteriormente. O jovem foi liberado para seguir viagem.