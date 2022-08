Volta Redonda se reapresenta após primeiro jogo da final da A2 

Esquadrão de Aço enfrenta o Botafogo-SP, domingo, dia 21, às 11h, no estádio Santa Cruz

Sem muito tempo para descansar após o primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca A2, o elenco do Volta Redonda se reapresentou nesta quinta-feira, dia 18, iniciando a preparação para o início da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, que será diante do Botafogo-SP, domingo, dia 21, às 11h, no estádio Santa Cruz.

Autor do gol do Voltaço diante do Olaria, na primeira partida da final da A2, disputada nessa quarta-feira, dia 17, na Rua Bariri, e que terminou 2 a 1 para os donos da casa, o atacante Pedrinho ressaltou que o campeonato segue indefinido.

– Foi um jogo difícil, muito por conta do campo, que não ajuda muito. Pude ser feliz ali, fazendo o gol, que diminui a vantagem do Olaria e nos mantém vivos. Não tem nada acabado ainda e agora é em casa, no Raulino de Oliveira. Vamos firme para fazer um bom jogo e sair com este título – afirmou o camisa 10 tricolor.

A preparação tricolor para enfrentar o Botafogo-SP teve início na tarde desta quinta-feira, dia 18, com a reapresentação do elenco. Os jogadores que atuaram mais de 60 minutos, fizeram um trabalho de recovery, utilizando os equipamentos da Avanutry, patrocinadora oficial do Esquadrão de Aço. Os demais atletas foram para o CT, onde participaram de um treinamento técnico e tático.

– É um novo campeonato que se inicia a partir de domingo, com seis finais que nos separam do acesso. Começando no domingo diante do Botafogo-SP, que já enfrentamos fora de casa e sabemos que não será fácil, mas se quisermos o acesso, precisamos buscar pontos fora e vamos muito concentrados, focados e preparados para brigar pela vitória até o último minuto – projetou.

Na manhã desta sexta-feira, dia 19, a delegação tricolor segue viagem para Ribeirão Preto-SP. Está previsto ainda um treinamento no sábado, dia 19, na cidade paulista. O local da atividade ainda não está definido.

Definido

O segundo jogo da final do Campeonato Carioca A2 entre Voltaço e Olaria está definido para a próxima quinta-feira, dia 25, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira.