Barra Mansa enfrenta o Bonsucesso neste sábado no Leão do Sul

O sub-20 do Barra Mansa Futebol Clube encara a equipe do Bonsucesso neste sábado (20/8), às 14h45, no Estádio Leão do Sul, no bairro Colônia Santo Antônio, em partida de volta da fase semifinal do Campeonato Carioca (Série B2) da categoria. A outra semifinal será realizada entre Goytacaz e Campos.

O técnico André Lopes divulgará a equipe titular do Barra Mansa minutos antes do início da partida, mas uma possível escalação para esse jogo seria: Marcelo; Vianna, Caio Joberto, Cauã Angra e Lazaroni; Luizinho, Gustavo (João Victor) e Hallyson; Carlão, Andrey e Baré. Pelo Bonsucesso, uma provável escalação seria: Josué; Matheus, Caique, Willian e Leandro; Pablo, Marcus Vinicius e Guilherme; Ryan, Samuel e Sávio.

Arbitragem:

Árbitro: Bruno Rezende de Lima

Árbitros assistentes: Elaine de Lima Bragança e Paola Rodrigues José

Estatísticas do sub-20 do Barra Mansa:

Artilheiros: Baré (3 gols), Carlão e Vianna (2), Luizinho, Andrey e Luan Lucas (1).

Assistências: Baré e Peutrick (2); Hallyson e Pedro Antônio (1).

Cartões amarelos: Caio Joberto (4); Cauã Angra, Baré e Luizinho (3); Peutrick. MT e Carlão, (2); Marcelo, Vianna, Andrey, Hallyson, Douglas, Tauan, João Guilherme, Pedro Henrique, João Victor e Técnico Selmar Coutinho (1).

Cartões vermelhos: Peutrick (2); Vianna, Técnico Selmar (1) e Técnico André Lopes (1). Por Diogo de Oliveira Paula