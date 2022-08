Câmera de monitoramento flagra furto de moto no bairro Conforto

Uma câmera de monitoramento flagrou o momento em que a moto de um homem foi furtada no bairro Conforto, em Volta Redonda. O veículo estava estacionado na Rua 2 quando foi levado pelo ladrão.

Segundo o dono, trata-se da moto RIV-2H33. Ele contou no boletim de ocorrência que deixou o veículo estacionado no local por volta das 13h50min e quando retornou, às 16h50min, a moto já havia sido levada.

O homem relatou que a moto está no nome do pai. As imagens registradas pela câmera de uma casa mostram um homem de boné azul, calça da mesma cor e camisa de frio cinza. Ele chega ao local, empurra o veículo e vai embora.

O crime foi registrado na delegacia. Informações sobre a moto podem ser passadas ao telefone 24 99851-9597, à Polícia Militar ou à Guarda Municipal. (Imagens: Arquivo Pessoal)