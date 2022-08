Um veículo (Fiat Palio) capotou na manhã desta sexta-feira, por volta das 8 horas, na altura do km 290, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, sentido São Paulo, em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) as vítimas não sofreram ferimentos graves. O condutor foi orientado a preencher um DAT (Documento Acidente de Trânsito), pela internet. O trânsito ficou com lentidão no local.