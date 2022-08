Colisão envolvendo dois carros deixa dois feridos no Conforto

Dois homens ficaram feridos em um acidente entre dois carros no fim da tarde desta sexta-feira (18) no bairro São Lucas, em Volta Redonda. A colisão ocorreu no trecho urbano da BR-393 (Lúcio Meira) sentido Conforto, perto do PPC (Posto de Policiamento Comunitário).

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para o Hospital São João Batista. A reportagem apurou que Nathan Lima Santonioni, de 25 anos, e Fernando de Souza Carreira, de idade não informada, estão lúcidos e orientados na unidade médica, e estão sendo avaliados pela equipe de cirurgia.

A dinâmica do acidente é desconhecida. Além dos bombeiros, a PM também esteve no local do acidente.