Coral da AAP-VR participa de festival internacional

Um dos mais requisitados do país, o Coral Alvorada, da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR), participa nesta sexta-feira (19) e no sábado (20) do Festival Internacional de Canto Coral em Caxambu (MG). O evento reúne corais de várias regiões do Brasil e de outros países, sob a organização do maestro José Henrique.

O festival Canta Brasil 2022 proporciona ao público uma mostra de música coral de diversos estilos musicais, desenvolvidos por grupos das categorias infantis, jovens e adultos. Os corais são de empresas públicas, privadas, órgãos governamentais, religiosos, instituições de ensino musical universitário ou grupos independentes.

Depois de dois anos de suspensão, por causa da pandemia de Covid-19, Caxambu retornou este ano com o evento, que começou na última quarta (17) e termina no domingo (21). O festival criado pelo maestro José Henrique Martins (Zeca) completa 20 anos nesta edição e tem atraído corais e públicos de diversos lugares. O encerramento, no domingo, será no Parque das Águas de Caxambu.

A programação do Canta Brasil prevê apresentações no Hotel Glória Caxambu, na Apae e no Parque das Águas. No sábado, às 9 horas, será realizado o Desfile dos Corais participantes pelas ruas do Centro da cidade.

Este ano, o homenageado do festival é José Perez Gonzalez (Pepe), ex-diretor do Palace Hotel de Caxambu, que faleceu ano passado. De acordo com o maestro Martins, Pepe foi um grande apoiador e incentivador do turismo e cultura do município e do festival.

O Coral da AAP-VR conta com 26 integrantes, sob a responsabilidade do maestro Leandro dos Santos Avelino e do tecladista Marcio Silva Rodrigues. Os ensaios acontecem todas as segundas-feiras, de 8h30min às 10h30min, no Centro Integrado de Saúde e Assistência, localizado no bairro Nossa Senhora das Graças. Para participar, o associado tem de ter idade acima de 45 anos e ser alfabetizado.

Criado em 1998, o Coral Alvorada se apresenta em espaços não só de Volta Redonda, mas de todo o país, sempre que convidado. (Foto: Divulgação)