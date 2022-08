Atendentes da CAU e Patrulha de Proteção ao Idoso se qualificam para evitar casos de estelionato contra esse segmento da sociedade

O delegado titular da 93ª DP (Delegacia de Polícia), Luiz Jorge Rodriguez, ministrou capacitação a 22 funcionários da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e da Central de Atendimento Único (CAU), além de guardas municipais da Patrulha de Proteção ao Idoso, para orientar os idosos contra possíveis golpes de estelionato. O curso foi na quinta-feira (18), no auditório da sede da secretaria, na Ilha São João.

O objetivo foi capacitar os servidores para evitar que idosos caiam em crimes frequentes praticados contra essa parcela sensível da sociedade. O serviço fica disponível a partir desta sexta-feira (19) e poderá ser acessado através do número 197. A 93ª DP vai disponibilizar exemplos de Registro de Ocorrência (RO) aos atendentes da CAU, para que possam ter ciência dos golpes mais comuns contra os idosos atualmente.

De acordo com o delegado Luiz Jorge, os crimes de estelionato respondem hoje por 60% dos registros, e os idosos são os mais atingidos. “Podemos fazer muito mais, uma vez que o Núcleo de Atendimento ao Idoso (Nuai), que funciona na nossa delegacia, tem dado bons resultados, num trabalho conjunto com a Patrulha de Proteção ao Idoso”, afirmou.

O delegado ainda explicou quais as formas de atendimento e o que deve ser evitado de falar, por exemplo. “Vamos avaliar cada caso relatado e tomar a decisão mais favorável à pessoa lesada. Nos fatos mais contundentes, é preciso entrar em contato com a Policia Militar ou a Guarda Municipal, para que uma viatura seja enviada ao local de forma imediata”, ressaltou.

O secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa alertou para o número crescente de golpes, principalmente após a pandemia, que deixou os idosos mais próximos da tecnologia, com o alcance fácil ao aparelho celular. Isso fez aumentar a possibilidade de o estelionatário entrar em contato com o idoso e sair lucrando com mais um caindo na armadilha.

“A interação cada vez maior entre as forças de segurança tem proporcionado um atendimento melhor, mais ágil e humanitário aos cidadãos de Volta Redonda. Esse novo canal de orientação vai reduzir ainda mais a prática delituosa contra as pessoas da terceira idade, o que já estamos conseguindo através da Patrulha de Proteção ao Idoso. Vamos avançar ainda mais”, garantiu o secretário.

