Homem é preso por importunação sexual, em Volta Redonda

Policiais civis da Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher) coordenados pela delegada Drª Juliana Almeida Alves O. Da Costa, prenderam em flagrante, na manhã desta sexta-feira, por volta das 7h50min, um homem, de 37 anos, dentro de um ônibus da Viação Elite, por importunação sexual, em Volta Redonda.

O motorista do coletivo parou na delegacia e informou que o homem estava passando a mão na perna de uma passageira, de 27 anos. Diante do relato da vítima, bem como da testemunha, os policiais civis deram voz de prisão ao autor que não reagiu a abordagem, tendo a autoridade policial determinado a confecção do auto de prisão em flagrante pelo crime de importunação sexual.

Cumprida as formalidades de legais, o mesmo será conduzido ao sistema prisional ficando a disposição da Justiça.