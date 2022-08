Agenda segue nesta sexta em Resende, Barra Mansa e Piraí; mas no sábado e domingo o candidato estará no município, no Aterrado e Santa Cruz

O vereador Jari Oliveira, candidato a deputado estadual pelo PSB, começou a campanha da mesma maneira que conduz seu mandato na Câmara Municipal de Volta Redonda e atuou por 100 dias na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), conversando com a população. Na quarta, dia 17, o candidato esteve na Feira Livre do bairro Sessenta e na quinta-feira, dia 18, na Vila Santa Cecília.

Nesta sexta-feira, dia 19, a agenda segue por três municípios vizinhos. Jari estará com o deputado estadual Waldeck Carneiro, candidato à Câmara Federal, em Resende e Barra Mansa, pela manhã, e à noite em Piraí. Durante à tarde, os dois candidatos fazem campanha em Volta Redonda.

“Quem acompanha meu trabalho sabe que já andei por todas as ruas de Volta Redonda, ouvindo a população, conversando com o povo e entendendo o que as pessoas precisam. Isso acontece desde que me tornei vereador com o projeto ‘Vereador no seu bairro’, que me levou a todos os bairros de Volta Redonda. Como deputado estadual, criei o ‘Deputado na sua Cidade’, que levei para 12 municípios do Sul Fluminense”, lembrou Jari.

“É por isso que, agora, neste um mês e meio de campanha, fico muito à vontade para andar nas ruas pedindo o voto de confiança da população. Quero continuar como representante do povo, só que agora em todo estado do Rio de Janeiro. Por isso sou candidato a deputado estadual”, falou.

AGENDA – A agenda do fim de semana começa por Volta Redonda. No sábado, dia 20, como já é tradição, Jari estará na Feira Livre do bairro Aterrado. E no domingo, dia 21, os moradores do Santa Cruz vão receber o candidato e sua equipe.

Comitê aberto à população

Também nesta primeira semana de campanha, Jari fez um convite à população de Volta Redonda e cidades vizinhas para que conheçam o comitê de campanha, na Rua Capitão Benedito Alves Bragança, 31A, no bairro São Geraldo (ao lado da Casa da Borracha).

“Aqui trabalharemos nos próximos dias com muita garra para lutar pelo Sul Fluminense. E espero que os eleitores que tenham dúvidas e queiram conhecer mais sobre nossa campanha e minha trajetória política, venham nos visitar. Estamos de portas abertas”, disse o candidato a deputado estadual.