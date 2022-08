Operação Barra do Piraí contra o crime cumpre sete mandados na região

Policiais civis da 88ª DP, 93ªDP, 95DP e policiais militares do 10º Batalhão da Polícia Militar cumpriram na tarde desta sexta-feira, dia 19, nas cidades de Barra do Piraí, Volta Redonda e Vassouras três mandados de prisão e quatro de busca e apreensão.

O alvo foi uma quadrilha de criminosos especializados em roubo a mão armada. O bando atuava em diversas cidades da região, sempre com muita violência e emprego de arma de fogo.

As investigações ocorreram na delegacia de Barra do Piraí. Outras vítimas do grupo que ainda não registram ocorrência devem procurar a delegacia da cidade.

Em uma das ações criminosas em março desse ano, os criminosos em fuga na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), causou um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em que uma pessoa morreu.

Não foram divulgados os dados dos criminosos, pois outros alvos ainda serão presos.