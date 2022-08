Polícia Militar resgata pássaros da fauna silvestre em Vassouras

Policiais militares resgataram nesta sexta-feira (19), em Vassouras, dez pássaros da fauna silvestre brasileira que eram criados em cativeiro. O endereço foi informado ao Disque Denúncia, que o repassou à Polícia Militar Ambiental.

Os agentes da Unidade de Policiamento Ambiental (UPAm) do Parque Estadual da Serra da Concórdia foram à uma residência na Rua Antônio Francisco Barbosa, no bairro Bacia da Pedra, onde havia diversas gaiolas penduradas na varanda. Durante a fiscalização, os policiais identificaram três canários da terra, três coleiros, dois tico-ticos, um pintassilgo e um trinca-ferro, todos sem anilhas de identificação.

Foi feito contato com o responsável, que não apresentou a licença específica para manter as aves em cativeiro. Ele foi enquadrado no artigo 29 da lei de crimes ambientais, sendo encaminhado à delegacia de Vassouras, onde a ocorrência foi registrada. Todos os pássaros foram levados ao Parque Estadual da Serra da Concórdia para serem devolvidos ao seu habitat natural.

O Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente, recebe informações pelo 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou (21) 2253-1177. O serviço também disponibiliza o serviço via Internet, através do aplicativo para celular “Disque Denúncia RJ”, pelo WhatsApp através do (21) 99973-1177, pelo site do Disque Denúncia ou pelo Facebook. Em todos os canais o anonimato é garantido ao denunciante. (Foto: Polícia Militar)