Os moradores do Morro de Santo Antônio, na região central de Angra dos Reis, se depararam com uma cena macabra na manhã desta sexta-feira (19): três corpos com marcas de tiros foram encontrados próximo a um escadão. Entre os mortos estava uma adolescente de 15 anos.

Segundo moradores, na noite anterior tiros foram ouvidos no lugar onde os cadáveres foram encontrados. Um dos homens, segundo a Polícia Militar, tinha antecedentes criminais. O nome dele não foi informado.

O outro, que foi identificado como Richard Dutra Moreira, de 24 anos, não tinha antecedentes. Moradores da comunidade, em redes sociais, anunciaram que haveria uma manifestação em protesto pelo assassinato dele ainda nesta sexta-feira.

A PM disse ter sido acionada por volta de meio-dia. Quando os agentes chegaram, os cadáveres estavam cobertos com um lençol.

Até o momento desta publicação não havia suspeitos do triplo homicídio identificados. (Foto: Redes sociais) Foco Regional