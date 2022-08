Volta Redonda entrega 30 carteirinhas de identificação para autistas

Documentação tem informações pessoais dos usuários; mais 20 serão entregues até o próximo mês

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), entregou nesta sexta-feira, dia 19, na sede da secretaria, 30 carteirinhas de identificação para autistas. Além destas, outras cinco haviam sido entregues durante o lançamento do projeto, e outras 20 serão até o próximo mês.

O documento contém informações pessoais dos usuários, como a classificação do autismo, seu CPF, data de nascimento, tipo sanguíneo e contato dos responsáveis, além de um QR Code com a rede de atendimento e as leis sobre autismo.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, ressaltou que esta carteirinha facilita a vida dos pais.

“Antigamente, quando não tínhamos a carteirinha, a mãe andava na bolsa com vários laudos, papéis, e agora ficou mais prático, já que tem toda a informação da criança no documento. Isso ajuda muito, principalmente aos pais, que estão sempre se locomovendo com as crianças no dia a dia, para uma consulta, escola, dentre outras atividades”, disse.

Um dos contemplados com a carteirinha foi Tiago Guedes, de 36 anos, pai de Murilo, de 6 anos, que também falou sobre esta facilidade de não precisar mais andar com muitos documentos, principalmente pela questão do laudo. “É uma praticidade. Não tem que ficar pegando laudo, renovando, andando com muitos documentos, porque a carteirinha é bem mais prática, já que está tudo aqui”, falou.

Além da questão dos documentos, outra facilidade que os pais ressaltaram que a carteirinha traz é em relação à identificação. “Uma criança que tem autismo leve, como meu filho, as pessoas olham e não notam que é autista. Então se você entra em uma fila preferencial, acaba ouvindo muitas coisas desagradáveis das pessoas, achando que você está apenas dando um golpe naquela fila. E com esta carteirinha você tem como provar que o seu filho tem a necessidade de estar naquela fila preferencial”, explicou Ellen Simões de Souza, de 33 anos, mãe de João Pedro, de 7.

Cleiton Rodrigo Cisz, de 39 anos, pai de Gael, 4, também recebeu a carteirinha e reforçou o quanto a identificação irá facilitar o dia a dia dos pais. “Às vezes, o autismo não é visível e as pessoas sempre procuram algo visível. Não temos como explicar isso para todo mundo e a carteirinha ajuda na hora do atendimento. Não que a gente queira utilizar a carteirinha como um método para passar à frente, até porque não gostamos muito deste termo, mas ajuda bastante para sermos atendidos e a ter prioridade”, afirmou.

Para solicitar a sua identificação, os responsáveis das crianças devem ir até a sede da secretaria e preencher uma ficha. Mais informações pelo número (24) 3339-9031. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.