A Polícia Federal (PF) apreendeu na madrugada deste sábado, dia 20, 890 kg de maconha escondidos na cabine de uma carreta que estava parada em um posto de combustíveis, às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Com ajuda de um cão farejador os agentes conseguiram chegar até os entorpecentes. O motorista, de 40 anos, foi preso por tráfico de drogas. O veículo foi parado por policiais federais da Delegacia de Repressão às Drogas (DRE).

Segundo policiais federais, as drogas seriam levadas para comunidades do Rio de Janeiro (RJ). O motorista e as drogas foram encaminhados para a Superintendência da Polícia Federal, na Praça Mauá, no Rio.