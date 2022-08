Policiais militares apreenderam neste sábado (20), nos bairros Santo Agostinho e Monte Castelo, em Volta Redonda, uma grande quantidade de drogas. No total, cinco suspeitos foram detidos.

No Santo Agostinho, a ação aconteceu no Morro da Conquista e terminou com quatro suspeitos levados para a delegacia de polícia. Já no Monte Castelo, um suspeito, que seria responsável pela distribuição de entorpecentes em Volta Redonda e Barra Mansa, foi conduzido para a delegacia. No momento desta publicação, a quantidade de entorpecentes apreendidos ainda não havia sido contabilizada.

As ações foram realizadas por guarnições do GAT (Grupamento de Ações Táticas) e Serviço Reservado.