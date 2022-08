PRF flagra condutor com mandado de prisão na BR-393, em Paraíba do Sul

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de fiscalização no final da noite de sexta-feira, dia 19, por volta das 23h45min, quando abordaram um veículo GM Corsa, no km 182, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Paraíba do Sul (RJ).

Ao proceder a fiscalização o condutor, de 30 anos, informou não estar portando nenhum documento. Em consulta ao CPF, foi constatado que havia um mandado de prisão condenatória por tráfico de drogas expedido em 27 de outubro de 2020, pela Comarca de Duque de Caxias (1ª Vara Criminal), com pena a cumprir em regime fechado de 12 anos.

O condenado disse não saber da condenação e apresentou versões desconexas. Ele foi levado para a 107ª DP Civil, onde permaneceu detido. O veículo estava com licenciamento atrasado desde 2014 e foi recolhido ao pátio para regularização.