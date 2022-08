Na manhã deste sábado, 20 de agosto, o candidato a Deputado Federal Samuca Silva visitou o bairro Califórnia, em Barra do Piraí. O candidato conversou com apoiadores e populares para entender as possíveis melhorias.

Samuca falou sobre seu investimento no aumento de oferta de água potável para as casas, quando foi prefeito. Também pontuou que a municipalização da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) – decisão do seu governo como Prefeito – ajudou as família da região que necessitavam do atendimento médico.

O candidato a Deputado Federal defendeu os convênios na área da saúde, com emendas parlamentares para aumentar e intensificar o serviço de saúde daquela região.

Samuca ainda pontuou que irá destinar emendas para a criação de um projeto de mobilidade entre as cidades do Sul Fluminense, possibilitando transporte gratuito, aos moldes do Ônibus Elétrico (Tarifa Comercial Zero).

Samuca Silva segue sua campanha como candidato a Deputado Federal. “Eu agradeço de coração o carinho e atenção que tenho recebido nas ruas durante minha caminhada. Tenho plena certeza que como Deputado Federal poderei fazer mais e trazer mais ações positivas para nossa região”, destacou Samuca.