Voltaço visita o Botafogo-SP no início da segunda fase da Série C

Partida será neste domingo, dia 21, às 11h, no estádio Santa Cruz

A segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro vai começar e agora seis partidas separam o Volta Redonda do tão sonhado acesso à Série B. A primeira será diante do Botafogo-SP neste domingo, dia 21, às 11h, no estádio Santa Cruz.

A delegação tricolor já está em Ribeirão Preto-SP e treinou na manhã deste sábado, dia 9, no I9 Academy. O técnico do Voltaço, Rogério Corrêa, comandou um treinamento tático, acertando os últimos detalhes para o confronto.

– A partida de amanhã será bem disputada e não tem como não ser. Esta fase agora não permite erros, ainda mais contra times qualificados, como o do Botafogo. Assim como todas as outras, será uma partida decidida nos detalhes e, por isso, precisamos de muita atenção, não cometendo falhas no sistema defensiva e aproveitando as chances que tivermos no ataque. Desta forma, acho que conseguiremos conquistar o resultado positivo – projetou o comandante tricolor.

O Volta Redonda está no grupo B, ao lado de Mirassol-SP, Aparecidense-GO e Botafogo-SP. Todos os times se enfrentam em jogos de ida e volta. Os dois melhores colocados conquistam o acesso à Série B.

– É um novo campeonato. São seis jogos diferentes do que foi a fase classificatória. Agora são partidas de muita responsabilidade e que envolvem muita coisa. Então, obviamente, não serão jogos francos, como foram na primeira fase, mas, sim, mais estudados e táticos, com todo mundo querendo explorar os erros do adversário e tomando muito cuidado para não cometer nenhum. Tenho a convicção que a nossa equipe estará bem concentrada para estes jogos, com o plano tático acertado para cada partida. Agora vai ser jogo a jogo em busca do tão sonhado acesso – destacou Rogério Corrêa.

Para este confronto, o Volta Redonda não poderá contar com o lateral-esquerdo Ailton, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.