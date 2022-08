Homem finge estar armado e assalta drogaria no Centro de Barra Mansa

Policiais militares prenderam na manhã deste domingo, dia 21, um homem, de 36 anos, que fingiu que estar armado para assaltar uma drogaria na Avenida Joaquim Leite, no Centro de Barra Mansa.

Imagens das câmeras de monitoramento foram importantes para a sua localização. Os agentes conseguiram abordar o suspeito que estava com a mesma roupa no momento do assalto. Ele foi detido no Centro da cidade.

A funcionária da drogaria informou que o suspeito entrou no estabelecimento perguntando sobre o preço de um medicamento. No mesmo instante enfiou a mão debaixo da camisa simulando estar armado.

Ele fugiu com o valor de R$ 500, roubado da drogaria. O homem foi levado para delegacia de Barra Mansa, onde o caso foi registrado. A Polícia Civil informou que ele tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por outro roubo.