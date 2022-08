Polícia detém suspeito de tráfico de drogas, no bairro Minerlândia

Um suspeito de tráfico de drogas foi detido no início da tarde deste domingo (21) no bairro Minerlândia, em Volta Redonda. Ele foi abordado pela Polícia Militar na Rua Andrelândia, na localidade conhecida como ‘Borelzinho’.

Com ele foram apreendidos 88 pinos de cocaína, 25 pedaços de maconha, um celular e R$ 110. A ação, realizada por guarnições do GAT (Grupamento de Ações Táticas) e Serviço Reservado, ocorreu após denúncia informando que no local estava ocorrendo tráfico. O suspeito foi levado para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada. (Foto: PM/Divulgação)