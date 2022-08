Polícia Militar apreende drogas e suspeitos no bairro Boa Sorte

Policiais militares receberam uma denúncia no final da tarde deste domingo, por volta das 17h40min, sobre o tráfico de drogas que estava ocorrendo na Rua Manoel José Zeferino, no bairro Boa Sorte, em Barra do Piraí.

Os agentes foram até o local e quando chegaram os suspeitos, um de 23 e dois de 15 anos, empreenderam fuga. Eles foram localizados pouco depois com os entorpecentes.

Foram apreendidos 23 pinos de cocaína, 15 tabletes de maconha, três celulares e R$181,00. Os suspeitos foram levados para a delegacia de Polícia, junto com as drogas, dinheiro e celular. Os responsáveis pelos menores foram comunicados.