Policiais militares salvam bebê engasgado em Barra do Piraí

Policiais militares estavam entrando no 10º Batalhão da Polícia Militar, na manhã deste domingo, dia 21, para o almoço, quando foram acionados por populares na Guarda do Quartel, informando que uma recém-nascida estava engasgada, na Rodovia Lúcio Meira, em Barra do Piraí (RJ).

Os policiais foram até a residência da criança e depararam com a mãe em desespero às margens da Rodovia, onde seu bebê de apenas 1 mês de vida, estava em seu colo desfalecendo.

Um dos policiais pegou a criança e efetuou a manobra Heimlich no bebê enquanto o seu companheiro de farda seguia com a viatura para uma unidade médica. No caminho enquanto a manobra era executada, o bebê veio recobrar a cor natural de seu corpo, após golfar, conseguindo respirar com mais facilidade.

No Hospital Maternidade Nossa Senhora do Nazaré, o bebê foi atendido, onde foi efetuada a aspiração, retirando o restante do líquido. Depois do atendimento de emergência, o médico responsável deu alta para bebê, e parabenizou os policiais militares pela eficiência na realização da manobra que salvou a vida do bebê.

Após o atendimento médico, os policiais militares conduziram os pais, bem como o bebezinho em segurança para seu lar.

Heimlich – É uma técnica de primeiros socorros utilizada em casos de emergência por asfixia, provocada por um pedaço de comida ou qualquer tipo de corpo estranho que fique entalado nas vias respiratórias, impedindo a pessoa de respirar.