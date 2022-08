Prefeitura de Volta Redonda entrega revitalização no Campo do Colorado

Local também ganhou novo espaço de lazer com playground e área de convivência

Os moradores do bairro Três Poços, em Volta Redonda, receberam na manhã deste domingo, dia 21, uma nova área de esporte e lazer. A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), revitalizou o Campo do Colorado – Sr. Eli de Araújo e Sr. Jurandi Suisso, reformou o vestiário e ainda construiu uma área de lazer em anexo.

Entre os serviços executados estão a troca dos alambrados, reforma das arquibancadas e pintura geral. No vestiário, todo sistema hidráulico e os revestimentos foram substituídos e também foi feita reforma no telhado. Ao lado do Campo do Colorado, foi construída nova área de lazer com dois balanços, escorregador, mesa de pingue-pongue, mesa de convivência e para jogos de tabuleiro com bancos, além de tratamento paisagístico.

A secretária de Infraestrutura, Poliana Moreira, afirmou que a nova área de esporte e lazer do bairro está pronta para receber toda a família. “A revitalização ampliou as atividades no local que agora pode receber pessoas de todas as idades com conforto”, falou.

Ela lembrou ainda que, mais uma vez, o serviço contou com a participação de uma ex-aluna do ‘Mulheres Mãos à Obra’, que capacita para atuação na construção civil. “Uma bombeira hidráulica, formada pelo projeto trabalhou na reforma do vestiário. Na última semana, entregamos a revitalização de uma quadra poliesportiva que também contou com mão de obra feminina”, disse Poliana.

O prefeito Antonio Francisco Neto agradeceu o empenho da SMI, que tem feito a diferença no município melhorando cada vez mais as condições dos bairros. “Encontramos Volta Redonda destruída quando assumimos à prefeitura e estamos trabalhando na reconstrução da nossa cidade. O serviço que a SMI tem feito é de excelência retomando com a dignidade nos bairros”, disse.

A secretaria municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, destacou que o espaço estimula as atividades esportivas e de lazer para toda comunidade. “Todos os moradores estão convidados a iniciar uma prática esportiva, além dessa área, o município ainda oferece diversas atividades nos ginásios poliesportivos através da Smel”, comentou.

Cláudio Sampaio, vice-presidente da Associação de Moradores do Bairro Três Poços, agradeceu a prefeitura pelas melhorias no espaço. “O campo do Colorado existe há 36 anos e atende grande parte dos moradores. Estamos muito agradecidos por essa revitalização. Agradeço também ao vereador Fábio Buchecha que sempre está presente ouvindo a associação”, disse.

Fotos: Geraldo Gonçalves- Secom/ PMVR