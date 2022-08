PRF flagra condutor dirigindo com CNH suspensa na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais estavam em trabalho de fiscalização quando por volta das 11 horas deste domingo abordaram um veículo AUDI/Q3 com placa de Florianópolis (SC), no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

Durante consulta nos sistemas foi constatado que o condutor, de 22 anos, estava com o direito de dirigir suspenso de 19 de agosto de 2022 até 16 de janeiro de 2023. O condutor assinou um termo se comprometendo a compareceu em Juízo quando for intimado, sendo liberado para responder o processo em liberdade.

Além de responder criminalmente, foi aplicada a devida multa de trânsito por dirigir com CNH suspensa, no valor de R$ 880,41, e o veículo ficou retido até apresentação de um condutor devidamente habilitado.