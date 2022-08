Resende promove nova feira de adoção de cães e gatos neste domingo

Ação acontecerá das 9h às 12h, em frente ao Parcão do Parque das Águas

A Prefeitura de Resende, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), promove uma nova Feira de Adoção Responsável de Cães e Gatos, neste domingo, dia 21. Os animais estarão disponíveis das 9h às 12h, em frente ao Parcão do Parque das Águas, durante a Feira Livre.

Cerca de sete animais, entre cães e gatos, deverão participar da ação solidária que busca novos lares para os bichinhos. O futuro tutor em adotar um cão ou gato, deve ter os seguintes requisitos: ser maior de 18 anos e apresentar um documento de identificação e comprovante de residência.

-Esta será uma nova oportunidade para os cães e gatos, resgatados pelo CCZ, terem um novo lar. A maioria dos pets que levamos até à Feira de Adoção foram resgatados da rua ou de maus-tratos. A adoção tem que ser de forma muito responsável, o futuro tutor assina um Termo de Adoção Responsável e se compromete com os cuidados necessários para a criação, o bem-estar e a saúde ao longo da vida do pet. Lembrando também que todos os animais adotados na Feira terão a castração garantida pelo CCZ a partir dos seis meses de vida. Os cães e gatos acima desta faixa etária já serão entregues castrados – disse o diretor do Hospital Veterinário, Felipe Quinane.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do CCZ: (24) 3360-9690. O CCZ fica na Rua Eurídice Paulina de Almeida, no bairro Vicentina II.