O Barra Mansa Futebol Clube está a vinte dias de iniciar a sua participação pelo Campeonato Carioca (Série B2) de Profissionais. E buscando qualificar o elenco, o Leão do Sul apresentou o volante Patrick, que atuou em 2021 pelo Bonsucesso e ainda teve passagens por Paraíba do Sul, Audax Rio, Macaé e UniSouza.

Patrick falou sobre a oportunidade de atuar pelo Barra Mansa nesta temporada:

“Gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, à minha família que sempre me apoia. É uma honra defender a camisa do Barra Mansa. Estou feliz e motivado para essa competição. Estamos trabalhando forte e em um só foco que é o acesso. Sou volante e gosto de atuar tanto de primeiro volante quanto de segundo volante.”

O volante Patrick passou pela base de vários clubes, tais como Cerâmica (RS), Gravataí (RS), Aimoré (RS), São Leopoldo (RS), Cruzeiro (RS), Uberabinha (MG), Tupi (MG), Sport Juiz de Fora (MG) e Volta Redonda. Como profissional, atuou por Paraíba do Sul, Audax Rio, Macaé, UniSouza e Bonsucesso.

A estreia do Barra Mansa no Campeonato Carioca (Série B2) de Profissionais será no dia 11 de setembro, às 15h, contra a equipe do Carapebus, no Estádio Leão do Sul.

PATRICK

Patrick Soares e Oliveira

Posição: volante

Nascimento: 18/1/2000

Naturalidade: Juiz de Fora-RJ

Último clube: Bonsucesso

Por Diogo de Oliveira Paula/Blog do Barra Mansa FC

Foto: BMFC (divulgação)