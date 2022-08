Sistema de câmeras implantado em Volta Redonda tem tecnologia de ponta e foi elogiado pelos visitantes

O sistema de monitoramento de Volta Redonda, operado pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), serviu, mais uma vez, de modelo para outras empresas que trabalham na área. É o caso da Thunder Telecomunicações, de Barra do Piraí, cujos representantes estiveram na sede da Secretaria Municipal de Ordem Púbica (Semop), na Ilha São João, na última semana, para se inteirar da tecnologia.

O grupo empresarial foi recebido pelo diretor-presidente da Empresa de Processamento de Dados (EPD), Edvaldo Silva, e pelo inspetor da Guarda Municipal de Volta redonda (GMVR), Gilson do Carmo, que explicaram como funciona a tecnologia das câmeras instaladas no município e todo o alcance que ela oferece.

De acordo com o empresário Romualdo Boaventura, o grupo já possui a concessão da iluminação pública de Barra do Piraí e agora vai implantar o sistema de videomonitoramento público do município, com instalações de câmeras próximas a escolas, hospitais e locais de grande movimento.

“Viemos ver de perto o ‘know-how’ de Volta Redonda para conhecimento técnico e estamos muito satisfeitos. Barra do Piraí tem apenas algumas câmeras públicas isoladas e esta visita técnica vai fazer toda a diferença no nosso projeto”, enalteceu o empresário.

“É importante que os municípios tenham tecnologia similares, até porque o crime não conhece fronteiras. Cidades monitoradas e integradas trazem mais segurança para os seus cidadãos”, frisou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Fotos: Cedidas pela Semop/PMVR