Homem mata outro após briga em bar na cidade de Valença

Alexandre Santos Marques da Silva, de 30 anos, foi assassinado com um tiro, no final da noite do domingo, dia 21, depois de uma briga com outro, de 63 anos, na Rua A do bairro Vadinho Fonseca, em Valença.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas quando chegou à vítima já tinha ido a óbito. O autor do disparo, que seria um policial militar reformado, apresentou aos policiais militares que atenderam a ocorrência e se encontra internado no Hospital Escola de Valença.

Ele deu entrada com lesões na cabeça, que teriam sido provocadas pela vítima com um taco de sinuca. O objeto foi apreendido, assim como uma pistola calibre 380.

O local foi preservado pelos policiais militares até a chegada de um agente da Polícia Civil que realizou a perícia. Segundo informações houve um desentendimento quando os dois jogavam simula e partiram para as agressões até a morte de um deles.