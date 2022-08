Jovem morre ao bater com sua moto em carro em Barra do Piraí

A jovem, Victória Vasconcelos Fiuza, de 22 anos, perdeu o controle de sua moto e bateu contra um carro na madrugada desta segunda-feira, na Rua Moreira dos Santos, no bairro Química, em Barra do Piraí.

Segundo informações do local, o carro estava estacionado. Um agente da Polícia Civil realizou a perícia e o corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Victória chegou a ser socorrida e encaminhada ao setor de emergência do Hospital Santa Casa de Barra do Piraí, mas não resistiu aos ferimentos, ao dar entrada na unidade hospitalar.