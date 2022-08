Policiais militares prenderam dois jovens, de 21 e 18 anos, e apreenderam uma jovem, de 15 anos, na Rua João Juvenal Silva, no Morro do Batista, no Morro do Batista, em Resende.

Durante abordagem os agentes apreenderam com dois jovens, um portando dinheiro e outro com quatro pinos de cocaína. Os policiais souberam de uma casa usada pelos suspeitos onde havia mais drogas. Eles foram até o local onde apreenderam também um revólver calibre 38, seis munições, 72 pinos de cocaína e 132 trouxinhas de maconha, além de R$ 378 em espécie e um rádio de comunicação. Os suspeitos foram levados para a Delegacia junto com a arma e drogas onde foi feita o registro policial.

A segunda ocorrência foi no domingo (21), na Rua Antônio de Almeida Viana, no bairro Alto dos Passos, e terminou com a prisão de um jovem de 20 anos e na apreensão de dois adolescentes, ambos de 17 anos de idade. Os policiais apreenderam um revólver calibre 38 com seis munições intactas e três deflagradas; 283 pinos de cocaína; 148 trouxinhas, 15 tabletes pequenos e uma porção de maconha; rádio de comunicação, balança digital e material para embalar entorpecente.

De acordo com o que foi relatado pelos policiais, eles foram informados que uma casa era usada como “QG” do tráfico. Quando os PMs chegaram, um dos suspeitos estava saindo e tentou fugir, mas foi impedido.

Ele confirmou que havia arma e drogas na casa.Ainda de acordo com os agentes, eles encontram os outros dois suspeitos, contando os pinos de cocaína. Eles se renderam sem resistência. Na delegacia de Resende, todos foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma. (Fotos: Polícia Militar)