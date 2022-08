Prefeitura e UniFOA promovem ação social na Praça Brasil

Evento, neste sábado, 27, vai unir prestação de serviços e opções de lazer gratuitos para população

A Prefeitura de Volta Redonda se uniu ao UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) para promover ação social na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, no próximo sábado, 27. O evento terá prestação de serviços e opções de lazer gratuitos para a população, das 9h às 14h. As secretarias municipais e representantes dos cursos do UniFOA ficarão responsáveis por ações de saúde, inserção no mercado de trabalho, meio ambiente, recreação e outras atividades.

Entre os estandes espalhados pela praça estarão o Caminhão do Cabelo e a Brinquedolândia, da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac); doação de mudas, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA); posto de vacinação, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS); posto de vacinação antirrábica, do Centro de Controle de Zoonozes (CCZ); e orientação sobre o mundo do trabalho, da Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv). A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) ficará responsável pelas atividades recreativas, juntamente com alunos do curso de Educação Física do UniFOA.

A universidade vai oferecer avaliação nutricional, com o curso de Nutrição; aferição de pressão arterial, com alunos de Enfermagem; os cursos de Administração, Publicidade e Propaganda e Design vão se unir na produção de currículos e cartão de visita; e os estudantes de Ciências Contábeis e Administração vão orientar sobre a abertura de empresas. O curso de Odontologia dará informações sobre a clínica odontológica e a população também vai conhecer mais sobre o Escritório da Cidadania.

O CIEE (Centro de Integração Empesa-Escola) vai dar orientações e fazer cadastro de currículos. E as defensorias públicas da União e do Estado do Rio também participam do evento para tirar dúvidas da população sobre os serviços prestados pela instituição.

A secretária da Smac, Carla Duarte, lembrou que a ação foi proposta pelo UniFOA para difundir os serviços prestados pela instituição à comunidade.

“Sabemos do potencial da universidade na oferta de serviços nas áreas da saúde, no setor jurídico e de favorecimento ao empreendedorismo. E é papel do Poder Público viabilizar ações que garantam atividades gratuitas à população”, disse Carla, afirmando que o evento contará com estrutura similar ao “Mega Cidadania”, realizado no final de maio.

A coordenadora do setor de Eventos do UniFOA, Lara Pinheiro, reforçou que o evento foi pensado em memória do ex-presidente da Fundação Oswaldo Aranha (FOA), Dauro Peixoto Aragão, que morreu em fevereiro de 2021, e completaria 91 anos no dia 24 de agosto.

“Dauro sempre teve um olhar voltado para o social, preocupado, principalmente, com as áreas da educação e saúde”, falou, acrescentando que a parceria da prefeitura é fundamental para o sucesso do evento. Secom/PMVR