Suspeitos são presos após troca de tiros no bairro Jardim Belmonte

Policiais militares do GAT (Grupamento de Ações Táticas) e Serviço Reservado da PM detiveram três suspeitos de tráfico de drogas após uma troca de tiros no início da noite desta segunda-feira, dia 22, na Rua Barão do Rio Branco, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda.

Segundo os policiais durante patrulhamento depararam com os suspeitos armados. Eles teriam atirado contra os agentes, que revidaram. Foram apreendidos duas pistolas 9 milímetros, dois carregadores, sete munições intactas, 217 pinos de cocaína, 17 tiras de maconha, um pedaço grande da mesma droga, 10 comprimidos de ecstasy, um celular, uma touca ninja e uma bolsa camuflada, além de uma quantia não informada em dinheiro. Foto: PM/Divulgação