‘VR em Ordem’ recolhe 11 veículos ao Depósito Público Municipal

Fiscalizações nas ruas têm objetivo de manter o ordenamento da cidade

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), e o 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) trabalharam de forma integrada nas fiscalizações da operação “VR em Ordem”, entre os dias 15 e 21, em toda cidade. Ao todo, 11 veículos foram encaminhados ao Depósito Público Municipal, por irregularidades diversas.

Foram seis automóveis e cinco motocicletas que cometeram irregularidades como: dirigir sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH); dirigir com a CNH que não seja compatível; sem placas; abandonar o veículo no local do acidente de trânsito e estacionar bloqueando garagens, impedindo moradores de saírem de suas casas, após denúncia feita ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

O Gol verde também foi denunciado ao Ciosp como batido e abandonado na Rodovia do Contorno, pois parte do carro estava caída no barranco, tirando a atenção de outros veículos que passavam pela estrada, que pode ser risco para novo acidente de trânsito. O Gol foi levado ao Depósito no sábado (20).

Para o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, “as forças de segurança precisam da ajuda da população para manter a ordem na cidade e por isso as denúncias são tão importantes tanto para o planejamento das ações e quanto no atendimento a uma ocorrência”, afirmou. Fotos: Cedidas pela Semop/PMVR