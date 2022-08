Colisão envolve dois carros e deixa um ferido na Dutra, em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi comunicada por volta das 12h20min, sobre um acidente, com vítima, ocorrido no km 312, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. Os policiais rodoviários federais foram até o local do acidente e depararam com o Chevrolet/Classic que havia colidido na traseira de um Ford/Escort. Com o impacto o Ford Escort girou na pista, colidiu contra a mureta central, seguiu de ré até bater contra a defensa, ficando imobilizado no acostamento com a parte frontal virada para a contramão.

O condutor de 49 anos do Chevrolet/Classic nada sofreu. Já o condutor de 61 anos do Ford/Escort foi socorrido com ferimentos pela equipe da CCR RIO-SP para o Hospital de Emergência de Resende. Foi lavrado um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) em desfavor do condutor do Classic por lesão corporal culposa.