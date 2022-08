Corpo de homem é retirado do Rio Paraíba do Sul

O corpo de um homem identificado como Alan Jones de Oliveira, de 40 anos, foi retirado das águas do Rio Paraíba do Sul, na tarde desta terça-feira, nas proximidades da Ponte Ataulfo Pinto dos Reis (Ponte dos Arcos), no Centro de Barra Mansa.

O homem estava desaparecido desde o sábado dia 20. Parentes foram comunicados e compareceram ao local e identificaram o corpo. Alan disse aos policiais que iria tomar banho no Rio Paraíba do Sul e não foi mais visto.

Alan era morador do bairro Nova Esperança e lavava carros nas proximidades da Ponte dos Arcos.