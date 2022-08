Serão quatro partidas, uma pela final da A2 do Campeonato Carioca e mais três pela segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro

O Estádio Municipal Raulino de Oliveira (Estádio da Cidadania), em Volta Redonda, está preparado para receber os jogos decisivos que o Volta Redonda FC, o Voltaço, terá nas próximas semanas. O gramado, que recebe manutenção contínua, está em condições de ser palco das partidas, e o torcedor que comparecer ao Raulino de Oliveira poderá acompanhar aos confrontos com conforto e segurança das arquibancadas, com acesso fácil e rápido a lanchonetes e banheiros. Já para os times, os vestiários estão aptos a receberem os jogadores com toda a estrutura necessária.