Manutenção avança em Volta Redonda e chega a 38 bairros nesta semana

Secretaria Municipal de Infraestrutura realiza serviços de tapa-buraco, roçada, limpeza, reparos e retiradas de entulho, dentre outras intervenções

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), está realizando manutenções em 38 bairros da cidade nesta semana. Dentre os serviços, estão tapa-buraco, roçada, limpeza, reparos e retiradas de entulho, dentre outras intervenções.

“O processo de reconstruir a cidade também passa pelo cuidado com o que já temos. Por isso, os serviços de manutenção são muito importantes e estão avançando cada vez mais por toda a cidade. Nesta semana, chegaremos a 38 bairros, cuidando ainda mais da nossa cidade, para que, além de bonita, fique com boa estrutura e acessível para todos”, destacou a secretária de Infraestrutura, Poliana Moreira.

A operação tapa-buraco acontecerá em 23 bairros. São eles: Santo Agostinho, Três Poços, Belmonte, Roma I, Água Limpa, Monte Castelo, Aterrado, Jardim Normândia, Jardim Amália, Morada da Colina, São João, Conforto, Vila Santa Cecília, Retiro, Parque das Ilhas, Ponte Alta, Parque do Contorno, São Geraldo, Jardim Paraíba, São Cristóvão, São Luiz, Vila Americana e Fazendinha.

Também serão feitas manutenções e reparos no Jardim Paraíba, na praça Ademar Pinto; na Voldac, no 28º BPM; no Santa Rita do Zarur, na Praça da Av. Nossa Senhora do Amparo; no Aterrado, próximo ao Corpo de Bombeiro; na quadra da Volta Grande; na UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) do Siderópolis; em Três Poços, no vestiário em frente à pedreira; na Rodoviária Municipal; na quadra society da Água Limpa; e no Santo Agostinho, na Faetec.

Além destas intervenções, acontecerá a retirada de entulhos na Vila Mury, na Rua João Campos de Oliveira; na Água Limpa, na Rua Eloy Pereira; na Candelária, Rua Júlio Torres; na Vila Brasília, na Avenida Waldir Sobreira Pires; no Mariana Torres; e nos campos de futebol do Roma e do São Sebastião.

Construções, limpezas e roçadas

Serão construídos muros de contenção no Belmonte, na Avenida dos Mineiros, e na Vila Santa Cecília, na Rua 41-C; e redes pluviais nos bairros Açude 1, na Rua Água Santa; São Geraldo, na Escola Municipal Domingos Maia; e Voldac, na Av. Nossa Senhora do Amparo.

Em relação à limpeza dos bairros e da rede de saneamento, as equipes da SMI estarão no São Sebastião; Água Limpa; Voldac; Três Poços; Jardim das Américas; Roma II; Retiro; Mariana Torres; Vila Santa Cecília; Conforto e São João Batista.

Já os serviços de roçada chegarão nos seguintes locais: na divisa entre a Ponte Alta e o Cajueiro; na Rodovia dos Metalúrgicos; no bairro Aterrado, nas avenidas 7 de setembro e Integração e na Rua José Augusto de Araújo; no Monte Castelo; no Conforto, na Rua 209 e Via Sérgio Braga; no Roma, atrás da Cadeia Pública Franz de Castro; na entrada de Três Poços; no trecho da Rodovia do Contorno que passa pelos bairros Santo Agostinho, Nova Primavera e Caieiras; na Vila Santa Cecília, Rua 41C; e no Vila Rica/Tiradentes, no córrego. Fotos: Divulgação-SMI/PMVR