Motociclista morto em acidente era policial civil de SP

Foi identificado como Cesar Augusto Ferreira Pérez, de 43 anos, o motociclista que morreu ao ser atingido por um carro, na noite de segunda-feira (22) no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. Cesar era policial civil do estado de São Paulo e foi atingido quando passava pela Avenida Nossa Senhora do Amparo.

O Samu atestou o óbito. A perícia foi realizada e o condutor do carro, de 45 anos, foi levado para a delegacia. Em seguida, foi conduzido para o ICCE (Instituto de Criminalística Carlos Éboli) no bairro Três Poços para fazer o exame de alcoolemia. O teste deu negativo. O condutor foi liberado após o término do registro de ocorrência.

A câmera de um açougue flagrou o momento do acidente. O carro tenta entrar na Rua José Alves quando atinge em cheio a moto. Cesar é projetado pra cima e cai no chão. Em seguida o motorista desce do automóvel e uma multidão se aglomera no local. Informa Cidade/Felipe Cury