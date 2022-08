Policiais rodoviários federais (PRF) receberam uma informação da Polícia Civil (RJ) na noite de segunda-feira, sobre mulheres que cometeram furto na loja de departamento Carrefour, na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro.

Segundo policiais civis, uma mulher havia sido presa e outras três poderiam estar seguindo em um veículo Chevrolet/Ônix (vermelho) pela Rodovia Presidente Dutra com destino a São Paulo.

Policiais rodoviários federais iniciaram uma fiscalização quando por volta das 19h40min, abordaram o veículo Chevrolet Onix com placa de Almirante Tamandaré (PR), no km 319, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

No veículo estavam as três mulheres suspeitas do furto. Ao ser realizada revista no interior do veículo foram encontrados vários produtos provenientes do furto (materiais hidráulicos, como torneiras, chuveiros; utilidades para o lar, como panelas, ventilador, roupas e ferramentas, como furadeira elétrica e etc.), sendo o valor total estimado das mercadorias furtadas em torno de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão às mulheres com idades de 26, 28 e 30 anos. As presas com as mercadorias recuperadas foram entregues no local (km 319) a equipe da 16ª DP da Barra da Tijuca que estava se deslocando no sentido São Paulo em busca do veículo em que estavam as suspeitas de furto para as providências cabíveis.