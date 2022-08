PRF flagra caminhonete clone na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais estavam em trabalho de fiscalização por volta das 11 horas desta terça-feira, dia 23, quando abordaram uma caminhonete VW Saveiro 1.6, com placa de Nova Iguaçu (RJ), no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

No veículo estavam dois ocupantes, o motorista de 23 anos, e o passageiro, de 24 anos. Ao ser realizada inspeção veicular minuciosa foi verificado que os itens de identificação do veículo estavam adulterados, constatando tratar-se de um clone.

Não foi possível se chegar ao original. Diante dos fatos, os suspeitos foram detidos por adulteração de sinal identificador de veículo e a ocorrência encaminhada para a 94ª DP, de Piraí, para as providências cabíveis.