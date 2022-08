A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recebeu uma informação na noite de segunda-feira, sobre um assalto que teria ocorrido dentro de um coletivo que seguia pela Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo.

Os agentes ficaram de prontidão e abordaram o ônibus com placa do Rio de Janeiro (RJ), por volta das 23h30min, na altura do km 237 da Dutra, em Piraí. Com relação a informação de assalto nada foi constatado. Durante abordagem a PRF percebeu que quatro passageiros apresentavam nervosismo e desconforto com a presença dos agentes.

Ao serem questionados passaram informações desconexas sobre o motivo da viagem. Desta forma, foram realizadas revistas nas bagagens dos referidos passageiros sendo encontrados vários tabletes de maconha e frascos de lança perfume no total de 168 frascos e 65 tabletes (peso total estimado de 65 kg de maconha).

Eles receberam voz de prisão por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles disseram que os entorpecentes tinham como destino final o Estado de Goiás. A ocorrência foi apresentada na 94ª Delegacia de Polícia de Piraí, para os procedimentos de praxe.