PRF recupera semirreboque roubado na Dutra, em Floriano

Policiais rodoviários estavam em trabalho de fiscalização quando abordaram uma carreta no final da tarde desta terça-feira, por volta das 17h30min, composta pelo cavalo-trator Volvo e o semirreboque SR/Facchini SRF Lo, ambos com placas de Curitiba (PR), no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Durante fiscalização os agentes constataram que o semirreboque possuía registro de roubo ocorrido em 22 de junho de 2022, em Guarulhos (SP). Questionado o condutor alegou que tem pouco tempo na empresa. Foram feitas consultas nos sistemas e confirmado não haver ainda registro de recuperação do veículo. Desta forma, o condutor e a carreta foram conduzidos para a 100ª Delegacia de Polícia de Porto Real (100ª DP) para os procedimentos cabíveis.