Policiais militares do GAT (Grupamento de Ações Táticas) e Serviço Reservado da PM foram verificar uma denúncia na noite de segunda-feira, dia 22, sobre suspeitos armados que estariam traficando no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda.

Os agentes foram até uma área de mata conhecida como “Maracanãzinho”, na Rua Barão do Rio Branco. Houve o confronto que terminou com três mortos em Volta Redonda. As vítimas foram identificadas como Luan Carvalho da Silva Alves, de 18 anos; Talles Lucas de Oliveira Ferreira, o “Tortão”, de 24, e Pedro Henrique Araújo Malaquias, de 19 anos.

Foram apreendidas duas pistolas com carregadores, 86 pedaços de maconha (cerca de 300 gramas); 10 comprimidos de ecstasy; 217 pinos de cocaína, um telefone celular, touca-ninja, uma bolsa camuflada e R$ 542,60 em espécie.