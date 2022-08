Albertassi sofre infarto e está internado em hospital de Niterói

O ex-deputado estadual Edson Albertassi está internado em um hospital de Niterói, depois de sofrer um infarto no último fim de semana. Segundo informações de pessoas próximas, ele está passando por exames para ser submetido a uma cirurgia cardíaca ainda nesta semana.

Albertassi começou a se sentir mal ao final da entrevista que concedeu na última sexta-feira, dia 19, à rádio de sua família, quando falou sobre a anulação da operação Cadeia Velha, que o levou à prisão, em 2017. Ele chegou a ser condenado a 13 anos de prisão e passou mais de dois anos preso até conseguir reverter a detenção para prisão domiciliar, que cumpriu também por mais de dois anos.

De acordo com pessoas que estavam na emissora, o ex-parlamentar deixou o estúdio sob forte emoção. Ele seguiu para o Rio de Janeiro para consulta com seu médico particular, que recomendou sua internação.

O fato ocorrido agora poderá ser determinante na disposição do ex-deputado de voltar a concorrer a uma cadeira na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) ainda este ano. Desde que a operação foi anulada – e, portanto, a condenação – ele recuperou seus direitos políticos e, nos últimos dias, vinha sendo cogitada a desistência de seu primo, Betinho Albertassi, abrindo a vaga para ele na nominata do União Brasil.

Betinho Albertassi, por sinal, continua em campanha. Nesta terça-feira, dia 23, ele esteve em Resende. Segundo uma fonte muito próxima a Edson Albertassi, ele aguardará uma avaliação médica após a cirurgia para decidir a respeito. Foto: Divulgação/Alerj