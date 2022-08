PRF flagra casal com maconha na Dutra, em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de fiscalização quando abordaram um veículo Toyota/Corolla, com placa de São Paulo (SP), com um casal, no início da madrugada desta quarta-feira, no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

O condutor do veículo, de 43 anos, estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida. Os agentes perceberam um odor característico de maconha. Foi feita uma busca no interior do veículo onde foram encontrados um cigarro parcialmente consumido de maconha, pequena quantidade da mesma droga e acessórios para consumo do entorpecente.

O condutor assumiu ser o responsável pelo material encontrado e que era para seu uso recreativo. O material foi apreendido para posterior destruição e foi lavrado um TCO em desfavor do homem.

Foi aplicada também uma multa por dirigir com CNH vencida há mais de 30 dias, no valor de R$ 293,47. A direção do veículo foi entregue para a namorada do condutor, de 28 anos, que é devidamente habilitada.