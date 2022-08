PRF prende suspeito com tabletes de cocaína, na Dutra

Policiais rodoviários federais em trabalho de fiscalização e combate ao narcotráfico abordaram na noite de terça-feira, por volta das 22 horas, um veículo Nissan Versa, com placa de Nova Iguaçu (RJ), no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no bairro Caiçara, na Serra das Araras, em Piraí.

No veículo havia quatro ocupantes, o condutor, um passageiro no banco dianteiro e um casal no banco traseiro. Durante a fiscalização, o condutor informou ser motorista de aplicativo e que os três passageiros estariam de carona através do aplicativo Blablacar, de São Paulo para o Rio de Janeiro.

Durante a fiscalização, foi observado que o casal aparentava nervosismo e desconforto com a abordagem. Ao realizar revista no interior do veículo foram encontrados em uma mochila preta três tabletes de cocaína (peso total estimado de 3 kg), tendo o homem de 33 anos, que estava acompanhado da mulher de 28 anos, assumido que era responsável pelos tabletes de droga.

Ele disse que receberia R$ 250,00 por cada tablete. O homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas. Os outros três ocupantes do veículo foram detidos e conduzidos para a 94ª Delegacia de Polícia, de Piraí para apreciação da autoridade competente, os devidos registros e procedimentos cabíveis.