Programa Diversão em Cena segue com espetáculo “Música Para Brincar”

A 12ª edição do programa Diversão em Cena segue a temporada de 2022 com apresentação do espetáculo “Música para Brincar” em Resende e Barra Mansa. O espetáculo se apresenta no dia 26 de agosto (sexta-feira), às 19h, na Fazenda da Posse, em Barra Mansa e no dia 27 de agosto (sábado), às 18h, no Parque das Águas, em Resende. A apresentação é gratuita e com classificação livre.

Com diversas brincadeiras musicais e canções de domínio popular, o espetáculo convida toda a família a se divertir em meio a bonecos e adereços em diversas situações cênicas e lúdicas.

Promovido pela Fundação ArcelorMittal, o espetáculo integra o programa Diversão em Cena, que tem o compromisso de democratizar o acesso à cultura, levando apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas, em mais de 60 municípios. A iniciativa é viabilizada com o patrocínio da ArcelorMittal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Sobre a Fundação ArcelorMittal – Criada em 1988, a Fundação ArcelorMittal atua com o propósito de transformar a vida das pessoas de forma coletiva e participativa, compartilhando conhecimento e inovação, contribuindo para a inclusão e a formação de cidadãos. A Fundação atua em três eixos prioritários: Educação, Cultura e Esporte. Na área de Cultura, a Fundação atua principalmente no campo da formação e de democratização do acesso às artes. Em 33 anos de atuação, mais de 10 milhões de pessoas foram atendidas pelas iniciativas promovidas pela Fundação ArcelorMittal. Saiba mais em: www.famb.org.br

SERVIÇO | DIVERSÃO EM CENA

“Música para Brincar – O Quintal de Guegué””

Data em Barra Mansa: 26 de agosto (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Fazenda da Posse – Barra Mansa RJ

Classificação: Livre

Preço: Gratuito

Data em Resende: 27 de agosto (sábado)

Horário: 18h

Local: Parque das Águas – Resende RJ

Classificação: Livre

Preço: Gratuito