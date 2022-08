O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil fechou a convenção coletiva de trabalho dos profissionais que atuam nos mármores e granitos, em Volta Redonda e região. As principais conquistas para a categoria foram 12,5% de reajuste em todos os salários, sendo 6,5% retroativo a maio e 6,0% a partir de novembro, além dos valores das cestas básicas que fecharam em R$ 210,00 para o trabalhador associado ao sindicato e R$ 200,00 para o não associado. Outro ganho para o trabalhador associado foi o desconto de apenas 1% no vale-transporte.

Assim como nas convenções anteriores, a direção do sindicato conseguiu garantir novamente a manutenção de todas as cláusulas, como horas extras, café da manhã, vale-transporte, etc. Isso significa que o acordo foi fechado sem nenhuma perda de direitos para os trabalhadores do setor.

Na opinião do presidente do sindicato, Sebastião Paulo de Assis, é importante destacar as conquistas porque as negociações com o sindicato que representa as empresas não foram fáceis. O patronal utilizou inúmeros argumentos de que o cenário econômico e o cenário político do país não estavam bons e, por isso, seria difícil atender as reivindicações da pauta dos trabalhadores.

– Na primeira rodada de negociação, o sindicato patronal apresentou uma proposta que estava muito abaixo das expectativas, mas o nosso sindicato disse que dessa forma não seria possível prosseguir. Diante da nossa insistência houve um avanço na proposta do patronal e decidimos levá-la para votação em assembleia, a qual foi aprovada pelos trabalhadores – lembra.