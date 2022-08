Cumprindo uma ordem judicial expedida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Volta Redonda, a Câmara Municipal de Volta Redonda dará posse o suplente Guilherme de Souza Policarpo, mais conhecido como Guilherme Sipe (PP), de 37 anos, nesta quarta-feira, às 18 horas, no Salão Nobre da Câmara.

Policarpo estará ocupando a cadeira do vereador Alisson Vitorino (PP), por ter se licenciado do cargo para assumir a direção administrativa do Hospital São João Batista, o que é vedado pela Lei Orgânica do Município. Ele também foi afastado do cargo por força da mesma ordem judicial. O presidente da Câmara, Sidney Dinho, do Patriota, disse que vai cumprir a ordem judicial.

– Na condição de Presidente da Câmara, me cabe cumprir a ordem judicial e não discutir seu mérito. O Poder Legislativo Municipal é composto por 21 vereadores e assim continuaremos os trabalhos da casa. Lamentamos o ocorrido, porém não podemos deixar de dar as boas vindas ao SIPE – comentou o presidente.